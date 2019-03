Gooreinds dorpsplein krijgt weer een nieuwe boom Toon Verheijen

11 maart 2019

17u04 0 Wuustwezel Het dorpsplein van Gooreind is opnieuw opgefleurd met enkele bomen nadat vorige week in de tuin van de pastorie een meer dan honderd jaar oude beuk gerooid moest worden. In de plaats is maandag een Amerikaanse tulpenboom gepland.

“Inderdaad een exoot, maar hij wordt hier al meer dan honderd jaar gepland”, vertellen schepen Sus Vissers en burgemeester Dieter Wouters. Voor de het planten kregen de twee en de mannen van de technische dienst overigens de hulp van enkele kinderen van de lagere scholen van Gooreind. “Het is ook een bij- en vlindervriendelijke boom en draagt mooie, witte bloemen in de maanden mei en juni. Het gaat om een exemplaar dat we bij een plaatselijke boomkweker hebben gevonden die al zo’n acht meter hoog is. Bovendien is hij al wat gewend aan de Gooreindse grond (lacht).” De andere beuken in de omgeving zijn nog getest en kunnen zelfs stromwinden aan van 160 kilometer per uur.

De oude beuk die gerooid is, was echt wel zwaar aangetast. “Een dubbel gevoel”, zegt Wouters. “Zo’n monument kappen ligt altijd gevoelig, maar wie de beelden heeft gezien weet dat we geen risico konden nemen. De kans was zelfs groot dat hij de zondagstorm niet zou overleefd hebben. Een deel van de boom zullen we nu in het park laten liggen als speelelement.”

De komende dagen worden op het hele grondgebied van Wuustwezel overigens nog 120 nieuwe bomen aangeplant.