Gooreind neemt afscheid van chef-kok Johan De Jaegher (46): “Nu kookt hij vanuit de hemel” Sander Bral

23 februari 2019

16u16 0 Wuustwezel Honderden mensen hebben zaterdag in de Sint-Jozefkerk in Gooreind afscheid genomen van Johan De Jaegher. De 46-jarige chef-kok van Il Divino Di Milano stortte op 12 februari plotseling in elkaar op de Antwerpse Meir. Dezelfde dag nog overleed hij in het ziekenhuis.

De Sint-Jozefkerk van Gooreind (Wuustwezel) was zaterdagvoormiddag lang niet groot genoeg voor iedereen die Johan De Jaegher (46) een laatste vaarwel wilden wensen. Zelfs buiten de kerk stonden honderden mensen de dienst te volgen op groot scherm.

Johan werkte 25 jaar als chef-kok bij zijn ouders in Antwerpen vooraleer hij met zijn vrouw Sylvie een eigen restaurant startte in de oude pastorie van Gooreind. Johan en Sylvie’s Il Divino di Milano haalde na nog geen jaar opening al een hoge score in de gerenommeerde gastronomiegids GaultMillau.

Op dinsdag 12 februari moest Johan naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in Antwerpen. Hij overleed dezelfde dag nog.

Nog zoveel dromen

“Johan was mijn prins op het witte paard”, herbeleeft Sylvie tijdens de dienst. “Hij versierde me met zijn kookkunsten en bracht me elke vrijdag bloemen van de markt.Hij heeft me twee prachtige kinderen geschonken, Alec en Vince. Ik heb mijn kapsalon opgegeven om samen met hem Il Divino di Milano op te richten. Wat een topteam waren wij samen. Een stadsmeisje heeft hij wel nooit van mij kunnen maken”, glimlacht Sylvie.

“Ik wilde in Gooreind blijven en daar had hij begrip voor. Uiteindelijk is hij zelf ook van Gooreind gaan houden en Gooreind van hem. We hadden nog zoveel dromen samen. Dromen waar Alec, Vince en ik aan zullen verder bouwen.”

Ster

Zonen Alec en Vince staken tijdens de dienst de paaskaars aan voor hun vader. Het personeel van Johans restaurant, uitgedost in kraaknet wit hemd en vlinderdas, brandden collectief een kaarsje. Een liveband zorgde voor de sfeer met onder andere de titelsong van A Star Is Born. “In Gooreind zeggen ze dat Johans eten een ster verdient, maar het is eigenlijk Johan zelf die de ster is”, klinkt het in de kerk.

Sven De Ridder

Ook acteur Sven De Ridder en jeugdvriend van Johan tekende present zaterdagvoormiddag. “Johan was een krak in goeie feestjes geven en hij wilde er altijd zoveel mogelijk volk bij. Zijn trouwfeest met Sylvie was het beste trouwfeest dat ik ooit heb mogen meemaken. Hij zal dus blij zijn te zien dat er ook bij zijn afscheid massaal veel volk is komen opdagen”, aldus Sven.

“Het eerste wat me altijd te binnen schiet als ik aan Johan denk is zijn smakelijke, ongecontroleerde lach die hij als kind ook al had”, gaat de acteur verder. “Een lach die ik meteen herkende in het publiek wanneer hij naar mijn voorstellingen kwam kijken. Dat deed hij om eens goed te lachen en zich te ontspannen, zei hij dan. Net zoals ik kwam lachen en ontspannen bij hem op restaurant. Na Il Divino zit hij nu echt in de goddelijke keuken. Johan heeft hierboven wellicht de touwtjes al in handen genomen om alles in goede banen te leiden.”