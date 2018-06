Gezocht: nog 10.000 blokjes Clics ORGANISATIE DREAMFESTIVAL WIL TAPIJT MAKEN MET 50.000 STUKJES TOON VERHEIJEN

07 juni 2018

02u33 0 Wuustwezel De organisatie van het Dreamfestival is nog op zoek naar 10.000 blokjes Clics voor een wereldrecordpoging. Cindy Konings en haar crew willen een 2D-tapijt maken van 50.000 blokjes. De blokjes zullen nadien verdeeld worden onder kinderziekenhuizen en opvangtehuizen. De opbrengst gaat naar de vzw 22Q13.

Cindy Konings en de crew achter het Dreamfestival zitten niet om een stunt verlegen en droomden vorig jaar al van een wereldrecord: een 2D-tekening bestaande uit niet minder dan 50.000 blokjes Clics (die in Wuustwezel geproduceerd worden en ook gulle schenker is van de blokjes, red). "Nog een kleine tienduizend en we zijn er", lacht Cindy Konings. "We zullen het kunstwerk tijdens het festival onthullen. Het zijn een zeventigtal leerlingen van Berkenbeek die de verschillende delen van het werk hebben gebouwd. Zij zullen dan ook als eregast aanwezig zijn op het festival."





De organisatie roept iedereen ook op om suggesties te doen waar de blokjes na het festival naar toe moeten. "We krijgen de 50.000 blokjes Clics immers na het festival, maar willen ze op onze beurt schenken aan verschillende goede doelen", vertelt Cindy. "Denken we maar aan kinderafdelingen in ziekenhuizen, opvangtehuizen, creches. Iedereen die denkt een goed doel te weten, mag ons zeker een e-mail sturen met een suggestie en motivatie waarom. Hoe meer kinderen we een plezier kunnen doen, hoe beter."





De opbrengst van het festival en de verkoop gaat zoals altijd naar de vzw 22q13. Die is genoemd naar het syndroom waaraan de dochter van Cindy en haar man Guy aan lijdt. De vzw steunt onderzoek naar het syndroom. Sinds het opstarten van de vzw zijn er zeventien nieuwe patiënten bekend geraakt. Professoren zijn nu volop bezig met hen te onderzoeken. De resultaten zullen vergeleken worden en waarschijnlijk op het festival bekendgemaakt worden. "Dat zal voor ons ook heel belangrijk zijn bijvoorbeeld om te weten: wat zijn de gevolgen als ze groter wordt ? Nu weten we dat eigenlijk niet."





Affiche

Dreamfestival pakt ook dit jaar weer uit met een redelijk indrukwekkend rijtje artiesten. Op de familiedag zondag staan immers De Bende, Sergio, Prinsessia, Lisa Del Bo, Belle Perez, Niels Destadsbader en De Romeo's op het programma. DJ Wout & DJ Double, DJ Stavros, DJ Hanz, DJ Structure en Dj Skinnie sluiten de avond af. Daarnaast staat er op het feestterrein zelf ook achttien attracties opgeteld voor de kinderen. Het 'lijflied' van Dreamfestival wordt momenteel in elkaar gebokst door de bekende dj's Wout, Double U en Structure. Het festival vindt plaats op de terreinen aan Kattegat aan de Kruisweg.





Meer info op www.dreamfestival.be.