Gezocht: kandidaten voor de Toffe Gast 2018 Toon Verheijen

10 januari 2019

11u38 0 Wuustwezel De gemeente is op zoek naar een persoon of vereniging die zich in 2018 het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de jeugd. Die krijgt dan de trofee van de Toffe Gast.

Op zaterdag 23 februari 2019 maakt de jeugdraad de winnaar bekend op haar jaarlijks Gala van den Toffe Gast (m/v). Er wordt ook opnieuw een publieksprijs uitgereikt dus ook de inwoners worden opgeroepen om zo massaal mogelijk te stemmen. De Toffe Gast wint 300 euro om te besteden aan zijn/haar vereniging of initiatief. De Publieksprijs wint 100 euro voor zijn/haar vereniging of initiatief.

Je kan nomineren tot maandag 4 februari 2019. Je bezorgt jouw originele voorstelling ten laatste vrijdag 8 februari aan de jeugddienst in het gemeentehuis of via jeugd@wuustwezel.be en 03 690 46 27.