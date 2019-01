Gemeente verkoopt 21 kavels in nieuwe wijk Achter d’Hoven Toon Verheijen

07 januari 2019

11u39 0 Wuustwezel De gemeente verkoopt via intercommunale Igean opnieuw 21 kavels van het grote woonproject Achter d’Hoven. De prijzen liggen tussen de 58.000 en de 129.000 euro.

Het woonproject ‘Achter d’Hoven’ is een volledig nieuwe wijk. Na de volledige realisatie zal de wijk zo’n 160 woongelegenheden tellen. Er komt ook ruimte voor kleinhandel en horeca. De eerste woningen zijn volop in aanbouw, waardoor de wijk nu duidelijk vorm begint te krijgen. Elke woning heeft een eigen tuin die langs de achterzijde bereikbaar is via de vele fiets- en voetgangerswegels. Centraal is er een woonerf waar doorgaand verkeer onmogelijk is. Een verkeersluwe omgeving dus, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ouderen kunnen wandelen. Het plein krijgt een dubbele functie: het ene gedeelte wordt een marktplein en het andere deel blijft parking waar bezoekers van onder meer het dienstencentrum, GC Kadans en de plaatselijke horeca en handel terechtkunnen.

Er zijn al 18 bouwpercelen toegewezen en nu komen er daar nog eens 21 bij. De verkoop is gericht op jonge gezinnen die in Wuustwezel wonen of werken en nog geen eigendom hebben of bereid zijn het te verkopen.Meer info op www.igean.be/achterdhoven. De kavels zijn tussen de 222 en 495 vierkante meter groot. De prijzen liggen tussen de 58.000 en 129.000 euro.