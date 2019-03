Gemeente plaatst nieuwe fietsenstallingen en vergroent eigen wagenpark Toon Verheijen

22 maart 2019

11u04 0 Wuustwezel De gemeente investeert verder in een ‘groener’ wagenpark en neemt opnieuw drie wagens op aardgas in gebruik. Het personeel krijgt ook elektrische fietsen ter beschikking. Tenslotte worden momenteel op verschillende plaatsen in de gemeente fietsenstallingen geplaatst zodat ook inwoners worden gestimuleerd om meer de fiets te gebruiken.

De gemeente stelde in 2015 een klimaatactieplan op met de bedoeling tegen 2020 een klimaatneutrale gemeente te worden. Dat jaar werden de eerste twee voertuigen op aardgas aangekocht. “En nu komen er daar nog eens drie bij omdat we toch drie voertuigen moesten vervangen”, zegt schepen Sus Vissers (CD&V). “De aankoopprijs van de voertuigen is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Maar vooral : er is 95 procent minder uitstoot van fijnstof en de helft minder stikstofoxiden. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50 op de brandstofkosten.”

Het gemeentelijk wagenpark is ondertussen ook aangegroeid met vijf elektrische fietsen. Om ook de inwoners van de gemeente te stimuleren meer de fiets te gebruiken, worden op verschillende plaatsen fietsenstallingen geplaatst. “We hebben fietsenrekken gezet in de Kloosterstraat, de sporthal Eikendreef, de nieuwe wijk Achter d’Hoven en staan er nog fietsenstallingen gepland voor onder meer de nieuwe bushaltes aan de Kampweg en de Dorpsstraat”, besluit Vissers.