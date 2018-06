Gemeente ondertekent SAVE-charter 13 juni 2018

De gemeente Wuustwezel is de 96ste gemeente in Vlaanderen die het SAVE-charter van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) heeft ondertekend. De vereniging ijvert al jaren voor meer aandacht voor verkeersveiligheid en wil gemeentebesturen en politiezones stimuleren om zich (nog) meer in te zetten op vlak van verkeer. "Elk overlijden is er een te veel en brengt heel wat teweeg", vertelt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). "Vorig jaar verloren we nog twee jonge mensen uit onze gemeente en dat heeft onze gemeenschap toen ontzettend hard geraakt. Daarom moeten we ons daar ook voor blijven inzetten." Schepen Rit Luyckx kan dat alleen maar beamen. Ze gaat nu samen met haar collega's werk maken van een uitgebreid plan. "We gaan ons vooral richten op veilige fiets-, wandel- en weginfrastructuur", zegt de schepen.





Pakkans omhoog

"Maar onze politie gaat er ook voor zorgen dat er een hogere pakkans is voor verkeersovertredingen." Jan Symons van de politiezone Grens sluit zich daar volledig bij aan. "We hechten nu veel belang aan preventie en dergelijke, maar jammer genoeg is repressie ook nodig. We willen ook benadrukken dat er een mentaliteitswijziging nodig is bij heel wat mensen."