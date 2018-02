Gemeente en OCMW zoeken jobstudenten 22 februari 2018

De gemeente Wuustwezel heeft voor de zomermaanden juli, augustus en september een pak vakantiejobs ter beschikking voor haar jeugdige inwoners die een centje willen bijverdienen. In het WZC Sint-Jozef in Gooreind zoekt ze er 27. Daar is er plaats voor 12 verzorgenden, 6 logistieke medewerkers, 2 afwassers, 4 schoonmakers & schoonmaaksters, 1 onthaalmedewerker en 2 medewerkers voor de technische dienst. Het OCMW zoekt er dan weer dertien in de vorm van vier gezinhelpers/helpsters, vier poetshulpen, twee medewerkers in het dienstencentrum, een poetsmedewerker, een onthaalbediende en een maatschappelijk werker in opleiding. De gemeente zelf heeft zes plaatsen vacant voor de dienst vrije tijd (drie) en de dienst openbare werken (drie). Via de website van de gemeente kan iedereen zich kandidaat stellen tot 18 maart. (VTT)