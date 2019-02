Gemeente dient bezwaar in tegen plannen voor kleiduifschietstand: “Dit hoort hier niet thuis” Toon Verheijen

18 februari 2019

14u27 0 Wuustwezel Er komt meer en meer tegenstand tegen de plannen om op het Groot Schietveld, nog altijd een actief militair domein, een kleiduifschietstand te openen. Online circuleert een petitie en nu gaat ook het gemeentebestuur van Wuustwezel officieel bezwaar indienen tegen de plannen.

De voorbije jaren waren er al meermaals plannen om een kleiduifschietstand te zetten op het militaire domein, maar tot een vergunning kwam het nooit. Begin februari werd opnieuw een aanvraag gedaan voor het project op het Groot Schietveld, in de omgeving van de Arthur Boelstraat. Die loopt door het domein tussen Gooreind (Wuustwezel) en Overbroek (Brecht). Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 12 maart.

Hoewel de schietstand slechts op een steenworp afstand van de grens met Wuustwezel wordt gepland, is het gemeentebestuur geen betrokken partij. Daarom dat het nu zelf aan de alarmbel trekt.

“Wat ons vooral stoort is het feit dat we als inwoners het gebied amper mogen betreden omdat het gevaarlijk is. Daarom zijn ook alle zijwegen van de Arthur Boelstraat/Kreolienstraat met slagbomen afgesloten”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V).

“Maar een kleiduifschietstand zou dan wel mogen? Dat is een vreemde ongelijkheid. Landbouwbedrijven mogen ook niet eender wat doen. En wat met het extra verkeer?”

Geluidshinder

Maar het is niet alleen de ongelijkheid die het gemeentebestuur tegen de borst stoot. “Er is ook de bijkomende geluidshinder voor de woonwijken in Gooreind, het centrum voor palliatieve zorgen Coda en het woonzorgcentrum Amandina. De schietstand zou op amper 500 meter van de eerste bewoning komen. Die bewoners weten wat een kleiduifschietstand aan lawaai met zich meebrengt, want ooit waren er al twee actief”, zegt Wouters.

“De geluidsoverlast overschrijdt de wettelijke normen. Bovendien is het een belangrijk natuurgebied en ligt het in een habitatgebied voor vogels.” Volgens de aanvrager zou er tot 204 ton kleiduiven en 55 ton staalhagel op het terrein kunnen terechtkomen.

Militairen

Op het militair domein worden nu al geregeld oefeningen gehouden door het leger. “Klopt, maar die zijn eerder beperkt en enkel tijdens weekdagen en hoogstens enkele uren per dag”, zegt Dieter Wouters.

“In de aanvraag wordt nu voorgesteld om gefaseerd de rest van de tijd in te vullen. Het zou dan gaan om twee dagen in de week tussen 10 en 21 uur, een bijkomende avond van 16 tot 21 uur, elke zaterdag van 10 tot 21 uur en elke zondag van 10 tot 19 uur. Dat zou alles samen meer dan een verdubbeling betekenen van de geluidsoverlast en bijna zeven dagen op zeven voor overlast zorgen. Wij hopen dan ook dat de provincie deze vergunning zal weigeren.”