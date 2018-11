Geen vuilniswagens in moeilijk bereikbare straten Gemeente en Igean starten met proefproject Toon Verheijen

21 november 2018

13u04 0 Wuustwezel De gemeente en intercommunale Igean starten onder meer in Wuustwezel met een proefproject voor een veiligere manier van afvalophaling. De aanleiding is een ongeval met dodelijke afloop enige tijd terug in de provincie Antwerpen.

De nieuwe manier van ophalen gebeurt enkel in straten die om een of andere reden niet echt vlot te bereiken zijn met de grote ophaalwagens. Het gaat dan om smalle straten of doodlopende straten. De nieuwe werkwijzen is vrij eenvoudig. Elke bewoner plaatst zijn huisvuilcontainer nog altijd voor de oprit/deur zoals het altijd was. De ophalers komen dan met een kleine camionette de straat ingereden, laden alle containers op en verzamelen die in het begin van de straat. Daar worden de containers dan geledigd. Voor het einde van de dag laden de ophalers de containers terug op de kleine camionette om ze op het juiste huisnummer weer af te zetten. Ook het papier & karton worden in deze straten door de ophaler met deze kleine camionette opgehaald.

Nog tot het einde van dit jaar deelt de ophaler op deze adressen flyers zodat de inwoners geïnformeerd worden over de werkwijze.

Concreet gaat het om deze lijst van 55 straten:

Bleekvenweg: doodlopend stuk dat uitkomt op Witgoorsebaan

Bosweg

Cassiedreef

Colibrilaan

Dennenlaan

Doelweg

Dr K.C. Peeterslaan

Eekhoorndreef

Egeldreef

Flamingodreef

Gasthofweg

Grasmussendreef

Groendreef

Hagelkruisakker na Sportlaan

Haverdreef

Hazendreef

Heistraat 30 zijstraat

Heistraat tgo Steertheuvel

Heksendreef

Het Wirikske

Heuveldreef

Hoge Bunder

Huikvenweg

Kapelwei

Kleiput

Koekoeksdreef

Korhoenlaan

Kraaienweg

Kwarteldreef

Kwikstaartlaan

Leemdreef na kruising Koersdreef

Lijsterdreef

Meeuwendreef

Melkerijstraat volledig

Molenbergen

Nieuwstraat (zijstraatje)

Ooievaarsdreef

Parkietdreef

Pimpeldreef

Polderstraat 36

Populierendreef

Populierendreef

Rapendreef

Ruitersdreef

Schaapsdijk

Spreeuwendreef

St-Jozefsplein straten achter gebouw

Uilendreef

Venstraat

Vloeikensstraat

Weikantweg

Winkelhaakdreef

Wulpdreef

Zijstraat Oude Baan tgo A. Goetstouwersstraat

Zondreef