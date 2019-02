Fraa en Steven van Jeugdster verkozen tot Toffe Gast 2018 Toon Verheijen

13u24 1 Wuustwezel Fraa Cox en Steven Beyers, wonderkoppel achter de schermen van jeugdvereniging Jeugdster Wuustwezel, zijn verkozen tot Toffe Gast 2018. Emma Wynants van Jeugdhuis Bar 64, Jeugdharmonie Concordia en de jeugdraad ging naar huis met de publieksprijs. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakt voor de jeugd.

Er waren dit jaar zes genomineerden. Naast Emma Wynants en Fraa Cox en Steven Beyers waren dat Ina Schellekens van 2 The Point Gym and Dance, Jens Stoffelen van de jeugdraad, Jong N-VA en verschillende voetbalclubs, Seppe Van Aerde van Scouts Gooreind en de Brugfiguren van Rode Kruis Wuustwezel. Fraa Cox en Steven Beyers werden door de jeugdraad verkozen als Toffe Gast(en). Ze zijn allebei jaren leider geweest bij Jeugdster en doen nog altijd veel achter de schermen. Daarnaast zetten ze zich in voor verschillende vzw’s, zoals Boven de wolken, het Berrefonds en Kleine Held en geven beiden les in het buitengewoon onderwijs op Berkenbeek. De weken voor het Gala brachten duizend mensen hun stem uit voor de publieksprijs, waar Emma Wynants uiteindelijk mee naar huis ging. Zij is een van de drijvende krachten achter jeugdhuis Bar 64, zit in het jeugdbestuur van Harmonie Concordia en engageerde zich enkele maanden geleden ook nog voor de jeugdraad.