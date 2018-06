Foodtruckfestival 05 juni 2018

Het foodtruckfestival SMA(A)K strijkt volgende maand neer in Wuustwezel. Het Gemeentepark wordt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli omgevormd tot een groot openluchtrestaurant met foodtrucks, drankjes, picknicktafels, kinderanimatie en optredens. De toegang is gratis. Tijdens het foodtruckfestival staat Vlaanderen voorop, met onder meer Vlaamstalige optredens. Het festival is op vrijdag toegankelijk van 17 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur, en zondag van 12 tot 21 uur. (VTT)