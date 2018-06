Fietshappening De Schakel passeert langs praalwagens bloemencorso 14 juni 2018

02u47 0 Wuustwezel Deelnemers aan de Fietshappening De Schakel krijgen op 26 augustus een ideale kans om de opbouw van de corsowagens van dichtbij te gaan bekijken. De controle- en startpost van De Schakel wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot de 'Dahliahut'.

De voorbije vier jaren zorgde de Ruitervereniging Loenhout voor een hut waar de deelnemers aan de fietshappening even halt konden houden. Maar de ruiters gaven eerder al te kennen dat ze het dit jaar niet meer konden doen. Dat bracht De Schakel op het idee om de Bloemencorso voor de kar te spannen. "Loenhout is een belangrijke verbinding voor ons fietsnetwerk", zegt Fons Van Tilburg van De Schakel. "Gelukkig hebben we een goede band met de mensen van de Bloemencorso en helpen zij ons uit de nood."





Achter de schermen

De Schakel vindt enkele weken voor de Bloemencorso plaats. Op dat moment zijn de buurtschappen dus volop in de weer om hun corsowagens klaar te maken. "Tijdens De Schakel openen vijf van de twaalf corsobuurtschappen hun bouwtent en kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen", zegt Dennis van der Meer van de Bloemencorso. "Buurtschap KLJ gaat de start- en controlepost van de Ruiters nu overnemen. Hun corsobouwplaats wordt voor die dag omgedoopt tot 'Dahliahut' en alle deelnemers aan De Schakel kunnen onder het genot van een hapje en drankje een kijkje komen nemen in de bouwtent van de KLJ waar vele corsofanaten de mensen met open armen ontvangen voor uitleg."