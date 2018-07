Fietsen (of wandel) eens langs verdwenen venen 19 juli 2018

02u46 0

Fietsers of wandelaars kunnen voortaan kiezen uit drie wandelroutes of vijf fietsroutes waarbij de geschiedenis van de venen uit de doeken wordt gedaan. De fiets- en wandelroutes trekken door de oude turfgebieden van de Antwerpse Noorderkempen en West-Brabant in Nederland. Er is ook een turfbelevingsbox samengesteld. Deze turfbelevingsbox is te koop voor 8,5 euro bij de dienst Toerisme.





(VTT)