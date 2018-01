Fictiereeks 'De Twaalf' zakt af naar Gooreind MAAIKE CAFMEYER EN JOHAN HELDENBERGH STERREN VAN NIEUWE VRT-SERIE TOON VERHEIJEN

20 januari 2018

02u43 0 Wuustwezel Productiehuis Eyeworks is gisteren voor de eerste keer neergestreken in de Bosduinstraat in Gooreind voor de opnames van de nieuwe fictiereeks De Twaalf, die vermoedelijk in 2019 op Eén wordt uitgezonden. De serie met Maaike Cafmeyer en Johan Heldenbergh werd geschreven door de makers van de erg succesvolle serie Beau Séjour.

De Bosduinstraat was gisteren vanaf 16 uur tot vannacht 4 uur 'verboden terrein voor onbevoegden'. De straat werd afgesloten voor passanten en bewoners om de opnames voor de nieuwe fictiereeks 'De Twaalf' zonder al te veel problemen te laten doorgaan. Voor de eigenaars van de woning was het spannend. "We hadden ons vorig jaar opgegeven op een website, maar hoorden er niet meteen iets van. Maar plots namen ze toch contact met ons op. Er zijn ook mensen komen kijken", vertelt de eigenares, die liever anoniem blijft. "Ze zouden snel iets laten weten, maar dat gebeurde maar niet. Plots belden ze dan toch dat ons huis was uitgekozen. Dat wij er niet permanent wonen, zal wel de doorslag gegeven hebben. Maar in elk geval: we zijn trots. Er komen hier best wel bekende namen langs, hé (lacht)."





Josse De Pauw

De Twaalf zal vermoedelijk ergens in 2019 op Eén te zien zijn. De serie draait rond een volksjury op een assisenproces. Zij hebben geen simpele taak: ze beslissen over de schuld of onschuld van de gerespecteerde schooldirectrice Frie Palmers (46), die wordt beschuldigd van twee moorden. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor het lot van Frie, ook het leven van de juryleden neemt door de geruchtmakende moordzaak een hele nieuwe wending. Het scenario van De Twaalf werd geschreven door Sanne Nuyens en Bert Van Dael die eerder al Beau Séjour schreven. Onder meer Josse De Pauw, Mieke De Groote, Johan Heldenbergh en Maaike Cafmeyer spelen erin mee.





Gent

Voor De Twaalf wordt er voornamelijk in en rond Gent gefilmd. Het gerechtsgebouw van Gent is de hoofdlocatie. Maar de crew zal tot eind februari nog een aantal keren neerstrijken in Wuustwezel. "We hebben een 'location hunter' die op zoek moet gaan naar de ideale locaties", vertelt producer Gunter Schmid. "In dit geval was het ook belangrijk dat de slaapkamers op het gelijkvloers waren én dat het huis regelmatig beschikbaar was voor ons. We doen ook opnames in een naburig tankstation. Dat kon in principe eender waar, maar dit lag in de buurt dus zo slaan we twee vliegen in één klap."





Er zullen nog opnames plaatsvinden op 6 februari (11.30 tot 23.30 uur), woensdag 7 februari (10.30 en 22.30 uur), donderdag 22 februari van 13.30 uur tot middernacht, vrijdag 23 februrari van middernacht tot 1.30 uur en van 17 uur tot middernacht en op zaterdag 24 februari van middernacht tot 5 uur.