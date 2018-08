Extra bushalte voor lijn 436 17 augustus 2018

02u29 0

Lijn 436 zorgt voor de vlotte verbinding tussen Loenhout, Wuustwezel-centrum en het station Noorderkempen. "We willen dat deze verbinding echt een succes wordt. Parkeren aan station Noorderkempen is niet eenvoudig wegens te druk en met de fiets is het niet voor iedereen haalbaar.





Vandaar dat we zo inzetten op deze buslijn", aldus schepen Rit Luyckx (CD&V). "Na overleg met de Lijn en de verkeerspolitie is beslist de haltes te maken aan de bibliotheek van Wuustwezel in de Dorpstraat. Mensen kunnen dus parkeren aan de bib of op het Achterdhovenplein, hun fiets daar stallen en zo de bus nemen naar het station." (VTT)