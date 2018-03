Europa staat in de kijker 06 maart 2018

02u40 0

In de maand maart staat Europa centraal in Wuustwezel tijdens Pop Up Europa. Er zijn Europese filmavonden, een theatervoorstelling van Lucas De Man (14 maart om 20 uur in GC Kadans), een lezing van voormalig president Herman Van Rompuy (20 maart om 20 uur) en voor de scholen zijn er ook allerlei activiteiten. Er zijn ook prijzen te winnen dankzij een de kraslotenactie of de boekenquiz in de bib. In de bib, het gemeentehuis en de dienstencentra krijg je een kraslot. De Provincie Antwerpen stelt leuke prijzen beschikbaar, zoals een dag spoorfietsen in Kapellen of een Warandebon. De Europees Commissaris voor Landbouw, Phil Hogan, geeft op 26 maart om 20 uur inzicht in de toekomstplannen van de Europese Unie voor Landbouw en platteland. (VTT)