Erelint voor cultuurbeleving 28 maart 2018

De gemeente heeft in het Vlaams Parlement een erelint voor lokale cultuurbeleving in ontvangst mogen nemen. Aanleiding was de grootschalige burgerbevraging CultuurContentement. Bijna 82 percent van de Wuustwezelnaars blijkt tevreden over het vrijetijds- en cultuuraanbod in de gemeente. "En daar zijn we natuurlijk blij mee", klinkt het bij de cultuudienst en schepen voor cultuur Mai Van Thillo (CD&V). De resultaten voor Wuustwezel zijn te vinden op de website www.cultuurcontentement.be.





(VTT)