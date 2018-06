Enkel in centrum nog grote woonprojecten GEMEENTE HEFT BOUWSTOP NA TWEE JAAR OP TOON VERHEIJEN

02u37 0 Wuustwezel De gemeente heeft de bouwstop die het twee jaar geleden invoerde weer opgeheven. Er komen wel duidelijke richtlijnen over waar er welke bouwprojecten mogelijk zijn. Nieuwe winkels zijn enkel nog mogelijk in combinatie met wonen. Buiten het centrum zijn grote woonprojecten uit den boze.

Twee jaar geleden besloot de gemeente om even een bouwstop in te voeren omdat er op dat moment al verschillende projecten op stapel stonden met in totaal zo'n 400 woongelegenheden enkel en alleen in het centrum. Het ging dan onder meer om 150 wooneenheden in het grote project Achter d'Hoven en de ongeveer 70 appartementen op de site van de oude Hubo. In afwachting van de studieresultaten verleende het gemeentebestuur geen verdere stedenbouwkundige vergunningen voor bouwprojecten met meer dan drie wooneenheden in de kern van Wuustwezel. "Die bouwstop was een bewuste keuze", zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). "We zijn wel een groeiende gemeente, maar niet in die mate dat er meteen nood was aan 400 appartementen. We hadden eigenlijk ook geen duidelijke visie waar wat kon."





Meerderheid en oppositie hebben zich nu achter een toekomstvisie geschaard. De gemeente wordt opgedeeld in twee zones. De historische kern en de Bredabaan. Die laatste is nog eens opgedeeld in twee. "In de zijstraten willen we vooral het dorpse karakter bewaren en zijn er enkel kleine projecten mogelijk", aldus Wouters. "We mikken daar vooral op eengezinswoningen, al zijn (heel) kleine meergezinswoningen niet definitief uitgesloten. Als we in die historische kern nog inbreidingsprojecten toelaten, dan zal dat ook in de achtertuinen zijn en niet aan de straatzijde. Er zal dan ook infrastructuur voor de zachte weggebruikers moeten aangelegd worden."





Bredabaan

Rest nog de Bredabaan. "Echt in de kern kunnen grootschalige projecten in principe wel", zegt Dieter Wouters. "Maar de richtlijnen zijn wel duidelijk. De nieuwe projecten moeten een gemengde functie hebben. Dat wil zeggen wonen, handel en diensten. Bestaande winkels mogen uiteraard wel blijven." Momenteel zou een projectontwikkelaar bezig zijn met een project op de site Delhaize en de vroegere meubelwinkel Hofman aan de Bredabaan. In geval van een nieuwe Delhaize zal er dat dus een zijn met daarboven appartementen. Naast de echte kern is er ook nog de zone die omschreven wordt als 'aanloop naar de kern'. "Daar kunnen in principe ook nog wel grotere projecten, maar niet meer in die omvang van pal in de kern."