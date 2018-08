Edwig Van Hooydonck organiseert eerste keer rit voor G-sporters 18 augustus 2018

02u30 0 Wuustwezel Voormalig profrenner en Open Vld-gemeenteraadslid Edwig Van Hooydonck en zijn club Hoop op Zege organiseren dit weekend enkele wielerwedstrijden.

Voor de eerste keer is er ook een wedstrijd speciaal voor G-sporters. Voor Wereldkampioen Lars de Jong wordt het zijn eerste thuismatch. "Maar we hebben nog enkele G-sporters aan de start uit ons eigen dorp", vertelt Van Hooydonck. "Het gaat om Belgisch Kampioen Gunther Boons, Nick Aerts en Seppe Van Belle. We hopen dat ze massaal aangemoedigd zullen worden."





Verder bestaat de 48ste grote prijs Jef Leonard op zondag uit het Wuustwezels kampioenschap ploegentijdrit met deelname van alle Wuustwezelse ploegen en een internationale wielerwedstrijd voor junioren met deelnemers uit België, Nederland, Groot-Brittannië, Japan, Israël en Oostenrijk.





(VTT)