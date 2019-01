Edwig Van Hooydonck krijgt titel ere-raadslid Toon Verheijen

28 januari 2019

Voormalig profrenner Edwig Van Hooydonck uit Wuustwezel krijgt de titel van ere-gemeenteraadslid. Edwig Van Hooydonck kwam in 2000 op voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen en belandde ook in de gemeenteraad. Hij bleef dat ook tot de installatievergadering van 8 januari van dit jaar. Van Hooydonck geraakte opnieuw verkozen, maar stond zijn plaats af aan eerste opvolger Wim Vorsselmans. Omdat Edwig Van Hooydonk achttien jaar raadslid is geweest, komt hij in aanmerking voor de titel van ere-gemeenteraadslid. De gemeenteraad moet de voordracht nog wel goedkeuren.