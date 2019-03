E19 in Loenhout volledig versperd door twee gekantelde vrachtwagens Toon Verheijen

19 maart 2019

07u49 2 Wuustwezel Twee vrachtwagens zijn vanochtend gekanteld op de E19 ter hoogte van Loenhout in de richting van Antwerpen. De twee voertuigen versperren de volledige breedte van de rijbaan waardoor de E19 helemaal afgesloten is. Twee inzittenden zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een groot deel van de lading is ook op de rijbaan terechtgekomen. Het gaat onder meer om een lading schroot.

De afhandeling zal allicht uren duren. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Loenhout en een lokale omleiding volgen naar Brecht, maar over langere afstand vanuit Nederland rij je best om via de A12. Omstreeks 7.45 uur staat er op de E19 al een file vanaf Meer (Hoogstraten).

Over de omstandigheden van het ongeval zijn geen details bekend, maar de materiële schade is volgens het Verkeerscentrum groot. Een van de vrachtwagens transporteerde oud ijzer en die lading is over de volledige breedte van de weg verspreid geraakt.