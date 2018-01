Drugsdealer verstopt GHB achter dampkap 02u25 0 Wuustwezel Thomas L. uit Wuustwezel riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden voor het dealen van GHB. De politie trof de drugs in januari 2016 bij hem aan op het moment dat hij nog in Vosselaar woonde.

In het kader van een ander onderzoek voerde de politie op 19 januari 2016 een huiszoeking uit in de woning van de vriendin van Thomas L. in Vosselaar. Het koppel weigerde de deur open te doen. "Er werd een slotenmaker bij gehaald, maar na 15 minuten hebben ze dan toch de deur open gedaan", zegt de openbare aanklager. "Achter de dampkap zat een flesje GHB verstopt."





De gsm van L. werd uitgelezen. Daaruit bleek dat hij één week voordien 100 milliliter GHB had aangekocht in Nederland, en ook de week daarvoor had hij GHB aangekocht. "Bij de huiszoeking werden nog maar kleine restanten teruggevonden. Het is ongeloofwaardig dat hij die grote hoeveelheden allemaal zelf heeft genomen. Er zijn trouwens sms-berichten teruggevonden die wijzen op verkoop", aldus nog de aanklager. Thomas L. werd in juni 2014 al eens veroordeeld. Nu riskeert hij 12 maanden celstraf en een boete. De rechtszaak wordt op 16 januari voortgezet. (JVN)