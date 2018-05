Drones helpen kerkhoven digitaliseren 09 mei 2018

De gemeente wil al haar begraafplaatsen digitaliseren. Daarom zal er vandaag, vrijdag 11 mei en zaterdag 19 mei een drone vliegen boven de begraafplaatsen. Vandaag komen de begraafplaatsen van Wuustwezel, Loenhout en de Mansionstraat in Gooreind aan de beurt. Op 11 mei dat van de kerk in Gooreind en op 11 mei dat van de zusters Franciscanessen. De gegevens die de drone verzamelt zullen enkel gebruikt worden om een digitaal beheer van deze begraafplaatsen mogelijk te maken.





Vanop bureau

"Momenteel gaan we gemiddeld om de twee weken toch een aantal uur ter plaatse om gegevens over de graven te zoeken en te noteren. Nu zullen we vanop ons bureau kunnen inzoomen op de graven om de juiste gegevens te hebben", zegt Danny Vermeiren, diensthoofd burgerzaken. "Er zal onder meer gekeken worden naar de vrije graven, wanneer concessies verlopen. Alle gegevens zullen worden gekoppeld aan een bestaand, digitaal geografisch informatiesysteem dat de gemeente gebruikt." (VTT)