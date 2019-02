Drie vrachtwagens botsen op E19 in Loenhout Toon Verheijen

14 februari 2019

Een aanrijding met drie vrachtwagens zorgt donderdagmorgen voor veel fileleed op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Loenhout. De drie vrachtwagens geraakten betrokken in een kopstaartaanrijding. Er vielen geen gewonden, maar door het ongeval is de rechter rijstrook wel versperd. Het verkeer moet stapvoets passeren via de linkse rijstrook. Een van de vrachtwagens is geladen met melk en lekte, maar de melk stroomt richting rioleringen dus zorgt niet voor veel overlast. Twee van de drie vrachtwagens moeten getakeld worden.