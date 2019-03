Domein Franciscanessen voorlopig afgesloten wegens te gevaarlijk voor wandelaars en fietsers Toon Verheijen

14 maart 2019

16u13 0 Wuustwezel Het domein van de Franciscanessen in Wuustwezel is voorlopig afgesloten voor het publiek. Kempens Landschap, de beheerder van het domein, nam die beslissing op basis van een advies van hun boomspecialisten. Ook op de begraafplaatsen is er nog veel werk.

Boomspecialisten kwamen kwamen eerder deze week ter plaatse en zij vonden het risico te groot. Daarom werd uit veiligheidsoverwegingen beslist het domein van de Zusters Franciscanessen te sluiten voor bezoekers en recreanten.

“Door hevige rukwinden kunnen takken afbreken en bomen omvallen”, klinkt het bij Kempens Landschap. “Wie toch het domein betreedt, doet dat op eigen risico.”

Sinds zondag is er heel wat schade op het domein. Een groot deel van de dreven is versperd. De groenploeg is druk in de weer om de stormschade op te ruimen zodat iedereen het domein binnenkort opnieuw veilig kan betreden.

Ook de ploegen van de technische dienst van de gemeente en van de brandweer zijn nog altijd volop in de weer met het ruimen van takken en bomen. Het gaat dan vooral degene die eerder deze week door de brandweer in de bermen zijn gelegd. Ook op de gemeentelijke kerkhoven heeft de wind toegeslagen.

Grafzerken

Een aantal zerken geraakte beschadigd en bloemen en beeldjes werden van de graven geblazen. “Is het graf van uw nabestaande beschadigd, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij”, klinkt het. “Onze diensten hebben intussen de bloemen en beeldjes naar best vermogen terug geplaatst, maar sommige zaken zijn mogelijks toch van plaats verwisseld.”