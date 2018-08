Dieter Wouters lijsttrekker voor CD&V 11 augustus 2018

Huidig burgemeester Dieter Wouters zal op 14 oktober de lijst trekken voor CD&V. Ook de andere plaatsen zijn allemaal ingevuld, maar pas op 2 september komt de partij daarmee naar buiten. "De lijst samenstellen ging érg vlot, wat uiteraard deugd doet", zegt Dieter Wouters. "Op 2 september lanceren we de campagne en stellen we al onze kandidaten voor. Ik kan al wel verklappen dat we 14 vrouwen en 13 mannen hebben, waar zowel jong als ervaren talent bijzit."





(VTT)