De Vinkjes zoekt 50 leerlingen BUURTFEEST MOET DALTONSCHOOL NIEUW LEVEN INBLAZEN TOON VERHEIJEN

26 april 2018

02u32 0 Wuustwezel Vroeger telde De Vinkjes 60 leerlingen, vandaag zijn ze nog amper met 29. Om dat aantal op te krikken tot de gehoopte 80 organiseert de daltonschool op 5 mei een buurtfeest. "We willen ouders duidelijk maken dat we écht wel een fijn schooltje zijn."

De basisschool De Vinkjes, dat tot een jaar geleden gewoon basisschool Achter d'Hoven heette, bestaat al ruim een halve eeuw en telde ooit meer dan zestig leerlingen. Vorig jaar schakelde de school over op het daltononderwijs met de nadruk op zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Het leerlingenaantal staat nu op 29. De voorbije jaren zijn er nogal wat wissels geweest bij de directie, maar de huidige directrice Rebecca Bosman wil er terug de nodige schwung in brengen. "We zijn echt alle lokalen aan het opruimen, anders aan het inrichten en alles terug een functie geven", vertelt Bosman. Ze droomt ook van extra leerlingen, al beseft ze ook dat het niet op één schooljaar zal lukken. "Tachtig leerlingen zou mooi zijn. Dan hebben we er in elk 'nestje' twintig. We werken inderdaad met graadklassen. De eerste en tweede kleuterklas samen, de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, nestje drie is het tweede en derde leerjaar en nestje vier is het vierde tot zesde leerjaar. Nu zitten nestje drie en vier samen omdat we te weinig leerlingen hebben."





Het oude paviljoengebouw waar vroeger onder meer het secretariaat zat, zal na afloop van dit schooljaar afgebroken worden. Ondertussen is ook de toegang naar de school verlegd naar het nieuwe Achter d'Hovenplein. De eerste aanzet tot de buitenklas is er ook al gezet.





Vandalisme

"Die willen we tegen het buurtfeest klaar hebben", vertelt de directrice. "Nu durven we voorlopig nog niet, want helaas hebben we de voorbije tijd wat vandalisme gehad op ons domein. Tegen het buurtfeest willen we overigens ook ons bijenhotel klaar hebben." Op 5 mei organiseert de school voor de eerste keer een buurtfeest. Een bewuste keuze. "Scholen organiseren een schoolfeest, maar we kiezen bewust voor een buurtfeest waarop we iedereen van Wuustwezel en deelgemeenten uitnodigen", vertelt Rebecca Bosman. "We willen dat iedereen ons leert kennen en de sfeer op onze school kan proeven. We organiseren verschillende workshops. Zo komt actrice Wanda Joosten acteerlessen geven, komt er iemand dierenmaskers maken en Funtastisch komt met een schminkstand. Uiteraard zorgen we ook voor een springkasteel."