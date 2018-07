De relatietest die Temptation Island doet verbleken Belgisch-Frans koppel kijkt uit naar halve finale WK voetbal WOUTER DEMUYNCK

10 juli 2018

02u45 0 Wuustwezel Tijdens de halve finale tussen België en Frankrijk op het WK voetbal zal voor iedereen de spanning te snijden zijn. Zeker ook voor Carin Maes (49) en haar Franse vriend Erick Didier (55): hun landen staan vandaag lijnrecht tegenover elkaar. "We waren elkaar liever in de finale tegengekomen."

Carin, woonachtig te Loenhout, en Erick, die reeds 15 jaar in Hoogstraten woont, zijn al 7,5 jaar een koppel. Vooral Erick is een echte voetbalfan die alle wedstrijden van het WK al op de voet heeft gevolgd. "Ik heb daarvoor momenteel de tijd omdat ik met ziekteverlof ben. Maar ook tijdens het reguliere seizoen kijk ik naar wedstrijden in het binnen- en buitenland." Carin doet het iets rustiger aan. "Ik volg enkel het WK. Als België speelt, is dat natuurlijk interessant. Door mijn werk kan ik wel niet naar alle wedstrijden kijken."





Reikhalzend uitkijken

Vandaag, om 20 uur, staat de halve finale tussen België en Frankrijk op het programma, een wedstrijd waarnaar het koppel al een tijdje reikhalzend uitkijkt. "Al vanaf het begin waren we met die wedstrijd bezig", zegt Erick. "Ik wist dat er een grote kans bestond dat het tot een confrontatie tussen die twee landen zou komen. We hadden het wel liever zien gebeuren in de finale, maar helaas zijn we allebei in dezelfde kolom terechtgekomen." De aanloop naar de wedstrijd heeft bovendien al de nodige plagerijen opgeleverd. "Ook dat is al begonnen nog voor we wisten dat we tegen elkaar zouden spelen. Toen we in de eerste wedstrijd allebei niet zo goed speelden, deelden we al steekjes uit", vertelt Carin. "Tijdens het toernooi is dat geplaag een constante geweest. Dan zegt hij dat hij het jammer voor mij vindt dat Frankrijk gaat winnen, maar ik antwoord dan dat hij droomt. Natuurlijk ontaardt het nooit in een ruzie. Het blijft een spel en het moet plezierig blijven. Alles wordt met een kwinkslag gezegd." Voor Erick wordt het een wat ongewone avond. "We zullen de match op groot scherm bekijken in het WK-dorp in Hoogstraten met een groep vrienden. Als Frankrijk scoort, zal ik juichen, maar wel op een ingetogen manier. Je kan het vergelijken met Thierry Henry, ook een Fransman in het kamp van de Belgen. Voor hem moet dat ook een rare situatie zijn."





Droom

De halve finale heeft voor Carin en Erick het voordeel dat ze sowieso samen voor één land kunnen supporteren in de finale. "België verdient het ook wel, want ze hebben nog nooit een WK gewonnen", aldus Erick. "Ik heb het in 1998 meegemaakt dat we wereldkampioen werden. Dat is ongelooflijk en moeilijk met woorden te vatten. Het was een droom die uitkwam. Beide ploegen zijn in ieder geval heel sterk. We gaan sowieso samen supporteren in de finale." Dan rest er enkel nog een pronostiek. "Ik denk dat het 3-2 voor België wordt", zegt Carin. Erick doet er nog een doelpunt bovenop. "4-2 voor Frankrijk!"