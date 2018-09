Dahlia's Bloemencorso vooral uit Nederland 07 september 2018

02u47 0 Wuustwezel De vier miljoen dahlia's voor de Bloemencorso zullen dit jaar hoofdzakelijk uit Nederland komen. De regen van de voorbije weken heeft nog wat goedgemaakt, maar te weinig voor de normale eigen productie. Het bestuur kreeg gisteravond de sleutel van de gemeente.

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) heeft gisteravond symbolisch de sleutel van de gemeente overhandigd aan het bestuur van de Bloemencorso. Dat wil zeggen dat de voorbereidingen echt in de laatste fase zitten.





"De wagens zijn voorzien van isomo en papier-maché en worden nu door de ontwerpers ingekleurd. Vanaf vrijdag 7 september tot en met zondagochtend vroeg wordt er dan met man en macht aan alle bloemenwagens gewerkt om deze van meer dan 4 miljoen dahlia's te voorzien", zegt Herman Verschraegen. Burgemeester Wouters staat met plezier voor een weekend zijn ambt af. "Het is fantastisch om dit te zien in een klein dorp als Loenhout. 4 miljoen bloemen in 48 uur tijd op 34 bloemenwagens steken is bijna een onmogelijke taak. En toch lukt het ze elk jaar weer." Financieel is de Corso dit jaar wel een tegenvaller. "Normaal gezien hebben we 30 procent eigen bloemen, maar dat zal dit jaar door de droogte een pak minder zijn", zegt Dennis Van der Meer. "In Nederland mochten ze wel blijven sproeien. We kopen bij hen heel veel bloemen. Voor de buurtschappen zullen we waarschijnlijk het prijzengeld wel wat moeten verhogen." (VTT)