Coda organiseert reuzenbarbecue 21 juni 2018

02u56 0

De vzw Coda, die pallatieve patiënten begeleidt, organiseert op 1 juli de jaarlijkse barbecue. Ze doen dat dit jaar al voor de 24 ste keer en ze verwachten niet minder dan 3.000 bezoekers. Je kan wandelen in het kloosterdomein van 40 hectare en kuieren in de heraangelegde historische kloostertuin. Voor de kinderen is er heel wat animatie. Ook aan de allerkleinsten is gedacht met een aparte tent om de luiers te verschonen, flesjes op te warmen of borstvoeding te geven.





(VTT)