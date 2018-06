Coda bouwt nieuw dagcentrum WERKEN KOSTEN VIJF MILJOEN EURO EN ZIJN KLAAR IN 2020 TOON VERHEIJEN

30 juni 2018

02u33 0 Wuustwezel De vzw Coda Hospice wil tegen 2020 een gloednieuw dagcentrum bouwen om extra palliatieve patiënten te kunnen begeleiden en opvangen. Er komt ook een soort van inloophuis voor het bijstaan van personen en hun nabestaanden die slecht nieuws krijgen. Het project kost zo'n vijf miljoen euro.

Coda Hospice staat in voor de begeleiding voor patiënten die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. De patiënten zelf en hun nabestaanden worden er opgevangen en begeleid. Het startte ooit als vrijwilligersorganisatie. Nu werkt er een twintigtal professionelen en meer dan 120 vrijwilligers. "We hebben nu acht ziekenhuisbedden van AZ Klina die hier staan, hebben een dagcentrum waar dagelijks vijf tot zes mensen komen en we hebben ook onze palliatieve thuiszorg", zegt projectcoördinator Alex de Kind. "We zorgen ook voor ondersteuning van bijvoorbeeld woonzorgcentra naar begeleiding van nabestaanden bij slecht nieuws. We hebben een studie laten uitvoeren en merkten toch: er mist nog veel."





Opvangruimte

Na de studie bleek dat Coda vooral nood heeft aan extra opvangruimte. "Daarom willen we nu een tweede dagcentrum bouwen", vertelt Alex. "Vooral omdat we dan een scheiding kunnen maken tussen mensen die meer of minder begeleiding nodig hebben. We gaan ook starten met een regionaal dienstencentrum waar we bijvoorbeeld met een inloophuis willen starten. Daar kunnen mensen dag in dag uit binnenkomen wanneer ze slecht nieuws te horen hebben gekregen. We creëren ook vijf extra bedden waaronder een aantal voor kortverblijf. Die willen we vooral voorbehouden voor mantelzorgers die eens enkele dagen wat tijd voor zichzelf nodig hebben."





Op mensenmaat

Het hele project kost Coda zo'n vijf miljoen euro. De werken starten hopelijk zo snel mogelijk en zouden tegen 2020 moeten gerealiseerd moeten zijn. "Eigenlijk konden we tot 90 bedden aanvragen, maar we vragen er maar enkelen", zegt Alex de Kind. "Het moet een project op mensenmaat blijven. Zo zijn we ook trots dat we zelf onze keuken mogen blijven doen en niet moeten uitbesteden aan een grootkeuken. Dat klinkt stom, maar is enorm belangrijk. Zo wilde onlangs een man die stervende was op een avond nog vijf mosseltjes. Wel, die hebben wij voor hem gemaakt. Daar draait het om. Onze patiënten de laatste weken en dagen bieden wat ze willen. Het nieuwe gebouw zal ook grote kamers hebben. Met zicht op de natuur. Met ramen waar we vlot met bedden door kunnen om de mensen buiten te laten genieten. Met overdekte terrassen. Want zomer of winter: als je stervende bent, willen sommigen echt nog kunnen genieten van de buitenlucht." Op termijn zullen de oude gebouwen van Coda verdwijnen.