Clics schenkt twee goede doelen 3.000 euro 02u27 0 Foto Toon Verheijen

Het bedrijf Clics Toys uit Wuustwezel heeft twee goede doelen een cheque van 3.000 euro kunnen overhandigen. "Wij willen via deze weg iedereen van harte bedanken voor de vrije giften in onze "Clics Cares" brievenbus op de opening van onze nieuwe fabriek en kantoorgebouw begin november", klinkt het bij het bedrijf. "De brievenbus werd mooi gevuld en met giften van de gasten. Het ging alles samen om 6.000 euro. Dit bedrag werd verdeeevenredig verdeeld onder "To walk again" en "VZW 22Q13".





(VTT)