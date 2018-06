Clics en Dreamfestival lichten tipje van de sluier 21 juni 2018

02u56 0

De organisatoren van het Dreamfestival en speelgoedfabrikant hebben een eerste tipje van de sluier gelicht over hun gezamenlijk project. Een reusachtige tekening wordt nagemaakt met behulp van hopelijk 50.000 blokjes. Die blokjes kunnen aangekocht worden bij de website van Dreamfestival en kosten 5 euro per 20 stuks. De opbrengst gaat naar onderzoek naar het syndroom van Phelan-McDermid. Dat is een genetische aandoening die zich in de meeste gevallen uit in een algemene ontwikkelingsachterstand en mobiliteitsproblemen. "Het zal het grootste bouwwerk van Clics-blokjes ooit zijn", klinkt het. Je steentje bijdragen doe je via www.dreamfestival.be/dream-bouwrecord. Het bouwwerk, dat in elkaar wordt gestoken door de BLO-school Berkenbeek uit Wuustwezel, wordt tentoongesteld op zondagnamiddag 24 juni in het Sportcomplex Kattegat in Wuustwezel. Foto Clics/Dreamfestival (VTT)