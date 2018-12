CD&V duidt leden nieuw schepencollege aan Toon Verheijen

10 december 2018

Wuustwezel CD&V heeft beslist wie de volgende jaren deel zal uitmaken van het schepencollege. Glenn Verelst verlaat het college. In de plaats komt nieuwkomer Katrien Kempenaers. De bevoegdheden worden later verdeeld.

CD&V werd op 14 oktober de grote winnaar van de verkiezingen en behaalde net geen 50 procent van de stemmen. De partij klokte af op 16 van de 27 zetels. Dieter Wouters blijft uiteraard burgemeester. Ook Rit Luyckx, Kris Van Looveren, May Aernouts, Mai Van Thillo en Sus Vissers blijven present. Mai Van Thillo wordt na vier jaar wel vervangen door Ilke Pompen en Sus Vissers na drie jaar door Pieter Cools. Nieuw in het college vanaf 1 januari is Katrien Kempenaers.