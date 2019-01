Carrera Neefs (22): “N-VA speelde het spel niet eerlijk” Toon Verheijen

09 januari 2019

20u18 6 Wuustwezel De 22-jarige Carrera Neefs reageert scherp op uitlatingen van N-VA over haar zogenaamd dissident stemgedrag en haar overstap naar Vlaams Belang. “We hadden een afspraak dat N-VA een zetel in de politieraad aan Vlaams Belang zou geven, maar plots werd dat gewijzigd. Dat is niet eerlijk.”

Carrera Neefs veroverde vanop een 22ste plaats van N-VA een zitje in de gemeenteraad. Ze was de vijfde verkozene met 251 voorkeurstemmen. Tijdens de stemming voor de politieraadsleden besliste Carrera Neefs plots een stem te geven aan een kandidaat voor Vlaams Belang. “Er waren de dagen voor de installatievergadering afspraken gemaakt tussen N-VA en Vlaams Belang waarbij N-VA een van de zetels aan Vlaams Belang zou geven”, zegt Carrera. “Maar een half uur voor de vergadering moesten we plots allemaal samenkomen en werd ons een papier voorgelegd op wie we moesten stemmen (Ben Gagelmans en Koen Van Putte, red). Dat vind ik dus niet kunnen. Ten eerste waren er afspraken gemaakt en ten tweede is een stemming nog altijd geheim en beslis ik zelf op wie ik stem. Dus ja, ik heb anders gestemd, maar ik ben gewoon nagekomen wat er op voorhand was afgesproken. Na de gemeenteraad ben ik dan weer op het matje geroepen en hebben ze mij uit de partij gezet. Ach, ik wist eigenlijk dat het vroeg of laat wel zou gebeuren.”

Afgunst

Carrera Neefs heeft het gevoel dat het om een afrekening gaat. “Doet dit pijn? Ja, in het begin zeker wel”, zegt de jonge kandidate. “Maar de voorbije weken kreeg ik meer en meer het gevoel dat er iets scheelde. Het begon eigenlijk al vlak na de verkiezingen. Ik voelde afgunst. Van heel wat mensen heb ik niet één keer een proficiat gekregen. Jammer.” Binnen N-VA wordt geopperd dat Neefs misbruik heeft gemaakt van de partij om verkozen te geraken. “Ik vind dat laag dat ze zoiets zeggen. Ik heb bijna in mijn eentje campagne gevoerd. Ik heb persoonlijk 9.000 brievenbussen gedaan en de campagne zelf betaald. Ik ben veel mensen tegengekomen, heb veel gepraat en ben nu eenmaal sociaal. Zelf had ik ook nooit verwacht dat ik het zou halen.”

Vlaamsgezind

De mars tegen Marrakesh, de mars in Ninove voor Forza Ninove, een foto met Dries Vanlangenhove. Dingen die de lokale afdeling van N-VA blijkbaar niet kon smaken. “Nochtans wisten ze op voorhand mijn Vlaamse achtergrond en ik ga dat ook niet verbergen. Maar dat was geen probleem. Blijkbaar nu ineens wel.” De toekomst voor Carrera Neefs ligt dan ook bij Vlaams Belang. “In de gemeenteraad zal ik officieel zetelen als onafhankelijke, maar ik sluit me inderdaad aan bij Vlaams Belang. Ik zal hun steun en begeleiding ook kunnen gebruiken. Als 22-jarige en nieuweling zal het al moeilijk genoeg zijn.”