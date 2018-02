Carnavalsweekend in zaal De Ark 09 februari 2018

Heel het weekend - vanaf vrijdagnamiddag al - staat Wuustwezel in het teken van carnaval georganiseerd door de Gortepappers. De leerlingen van de Triangel, De Wissel en Daltonschool De Vinkjes trekken op vrijdagmiddag verkleed door de straten van Wuustwezel. De stoet start om 13.30 uur aan Achter d'Hoven en passeert Hagelkruis, Dorpsstraat, Bredabaan, Kloosterstraat, Gemeentepark en Het Blok. Op vrijdagavond is de beurt aan het Jeugdcarnaval. De jeugdverenigingen moeten die avond een zestal proeven afleggen. De winnaar ontvang een jaar eeuwige roem. Op zaterdag 10 februari is er een quizavond. Tenslotte is er op zondag het kindercarnaval vanaf 14 uur. Alle kinderen die meedoen, kunnen een prijs kiezen uit de magische winkel. (VTT)