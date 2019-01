Buxusmot slaat toe rond gemeentehuis Toon Verheijen

17 januari 2019

12u27 0

De beplanting rond het gemeentehuis in het Gemeentepark is volledig aangetast door de buxusmot. De groendienst gaat alle dode buxus verwijderen net als de taxus en andere planten uit de plantsoenen rond het gemeentehuis. De komende dagen zal een nieuw plan voor aanplanting worden opgemaakt. De nieuwe aanplanting zelf zal gebeuren in februari of maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.