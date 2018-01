Buurtbewoners nemen vernieuwde Duinenstraat in gebruik 02u28 0 Foto Toon Verheijen

Het gemeentebestuur heeft samen met de buurtbewoners de vernieuwde Duinenstraat weer in gebruik genomen. De weg van drie kilometer lang heeft in totaal zeventien drempels en twee vluchtheuvels gekregen. Ondanks dat aantal was het merendeel van de bewoners tevreden want er komt door de straat veel sluipverkeer dat zich bovendien ook niet hield aan de 50 kilometer per uur. "We hebben veel positieve berichten gekregen over de werkmannen van de aannemer", zegt schepen Kris Van Looveren. De aannemer Hoogmartens van Opglabbeek en de gemeente wilden de bewoners graag bedanken voor de goede medewerking en trakteerde met frietjes. "Nu gaan we nog verder met het verbeteren van de zichtbaarheid voor de bewoners die vanuit de zijstraten de Duinenstraat willen oprijden. Hiervoor zullen we met een landmeter zijstraat per zijstraat gaan kijken wat er nodig is."





(VTT)