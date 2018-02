Brokkenpiloot liet 'vriend' voor dood achter XAVIER L. KRIJGT 40 MAANDEN CEL, WAARVAN 10 MET UITSTEL NINA BERNAERTS

24 februari 2018

02u44 0 Wuustwezel Een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan 10 met uitstel, een rijverbod van 5 jaar en 6.000 euro boete, dat krijgt brokkenpiloot Xavier L. voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf twee jaar geleden op de Nieuwmoersesteeweg in Wuustwezel. De familie van slachtoffer Philippe Nijs reageert verdeeld. "Ik ben blij dat hij achter de tralies vliegt", zegt vader Dieter.

Veertig maanden, waarvan tien maanden met uitstel, voor een deel van de familie van slachtoffer Philippe Nijs was het in de verste verte niet genoeg. Maar papa, Didier Nijs, zelf ook agent, beseft dat dat een zware straf is voor Xavier L. "Ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend. Ik ben blij dat hij nu de gevangenis in moet. Het is de tweede keer dat hij een ongeval met vluchtmisdrijf pleegt, ik hoop dat hij er in de gevangenis maar eens goed over nadenkt", aldus Nijs.





Er was zichtbaar een last van zijn schouders gevallen. "Ik ben zo opgelucht dat het achter de rug is. Het proces zal nog wel een tijdje nazinderen maar we kunnen nu, twee jaar na datum, eindelijk echt beginnen met de verwerking. Er blijven wel nog veel vragen onbeantwoord; hoe lang heeft Philippe daar gelegen? Heeft hij geleden? Dat blijft in mijn hoofd rondmalen. We krijgen wel heel veel steun van de Ouders van Verongelukte Kinderen."





Gelogen

De rechter volgde de familie ook op één van de meest pijnlijke punten, namelijk het complete gebrek aan verantwoordelijkheidszin van Xavier L. Na de crash heeft hij naar eigen zeggen aan de benen en voeten van Philippe gevoeld. Die waren koud dus besloot Xavier om vijf kilometer naar het huis van zijn broer te wandelen, niet naar zijn eigen woning die dichterbij was. Daar hing hij een verhaal op over een val en zijn moeder bracht hem naar het ziekenhuis.





Vluchtmisdrijf

Ook de dag nadien ging hij voor verdere controle naar het ziekenhuis maar met niemand repte hij een woord over de crash. Uit het onderzoek bleek achteraf dat Philippe wel degelijk zwaargewond was na het ongeluk, maar dat hij wel in leven was en misschien gered had kunnen worden indien er hulp kwam. Die kwam helaas pas twee uur later door een toevallig passerende patrouille.





Geen verkeersexpert

"Dat is geen angstreactie geweest. Dat totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin is opgekomen omdat er al een vluchtmisdrijf op zijn strafregister staat. Hij had de intentie om volledig te ontnuchteren en dit dan af te doen als een spijtig ongeval. Tot op het proces weigert de beklaagde hier om zijn verantwoordelijkheid op te nemen," zei de rechter streng.





De rechter was ook niet tevreden over het politionele werk en moest wegens gebrek aan bewijzen het 'dronkenschap' herkwalificeren naar 'intoxicatie'. "Uit verschillende getuigenissen is gebleken dat beiden alcohol gedronken hadden maar nergens wordt er in de verhoren dieper ingegaan op het gedrag en de uitwendige kenmerken van dronkenschap. Er werd ook geen verkeersexpert aangesteld om de snelheid en de precieze omstandigheden van het ongeval te bepalen. Dus we moeten er enkel door een verklaring vanuit gaan dat de snelheid onaangepast was."





Het openbaar ministerie vroeg 4 jaar cel en 10 jaar rijverbod maar daar doet de rechter dus een stuk af. L. krijgt dus 40 maanden, waarvan 10 met uitstel, 5 jaar rijverbod en 6.000 euro boete.