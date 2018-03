Brandweer heeft twee nieuwe wagens 28 maart 2018

02u30 0

De brandweerzone Rand post Wuustwezel heeft twee nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het gaat om een bostankwagen en een multifunctionele autopomp.





"De bostankwagen hebben we specifiek aangekocht voor het bestrijden van natuurbranden", zegt stagiair-luitenant Stijn Van Tichelt. "Met zijn 4x4 is die uitermate geschikt om tot diep in natuurgebieden te kunnen rijden." Het tweede nieuwe voertuig is een multifunctionele autopomp, een basisvoertuig voor zowat alle brandweerinterventies. Alles samen gaat het om een investering van 720.000 euro. (VTT)