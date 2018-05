Bloemencorso wil Unesco Werelderfgoed worden 31 mei 2018

02u26 1 Wuustwezel De Bloemencorso Loenhout wil samen met vijftien andere bloemencorso's, waarvan veertien uit Nederland, een dossier indienen om erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. De corso's tekenden daarvoor een overeenkomst.

Een delegatie van de Bloemencorso Loenhout was als enige Belgische deelnemer aanwezig op het jaarlijkse Corso Congres, dat georganiseerd wordt door en voor Nederlandse corso's. "Met de oprichting van de Corsokoepel 2018 willen we beter gaan samenwerken", zegt Herman Verschraegen van Bloemencorso Loenhout. "We werken ook aan een betere promotie én we hebben ook als doel gesteld om een plaats te krijgen op de internationale Unescolijst voor immaterieel erfgoed".





Voor de Bloemencorso van Loenhout zou dat een tweede erkenning zijn. Sinds 2013 zijn de vijf Belgische bloemencorso's erkent als Immaterieel Cultureel erfgoed Vlaanderen. "Een nieuwe erkenning zou een mooi extra zijn. Een dergelijke erkenning is belangrijk voor het voortbestaan van elk bloemencorso en zou de garantie geven dat de aandacht voor deze volkskunst blijft en dat de traditie in Vlaanderen en Nederland niet verloren gaat", besluit een trots voorzitter.





De nieuwe corsostoet is overigens in september, maar nu al begint het bij heel wat buurtschappen te kriebelen. De dahliaknollen zijn geplant, de eerste bouwtenten van de buurtschappen verschijnen in het straatbeeld.





De ontwerpers werken nu nog hard aan hun schaalmodellen, maar op zondag 1 juli worden de wagenontwerpen voor de 67ste editie van de Bloemencorso Loenhout voorgesteld aan het grote publiek in Jeugdhuis De Raap. (VTT)