Bloemencorso bidt voor nog meer regen DAHLIAVELDEN LIGGEN ER TROOSTELOOS BIJ TOON VERHEIJEN

11 augustus 2018

02u31 0 Wuustwezel De deelnemers van de Bloemencorso danken de weergoden voor de regen van de voorbije dagen. De vele velden waar de miljoenen dahlia's groeien voor de praalwagens, lagen er maar vrij troosteloos bij. De volgende dagen valt er best nog meer regen want anders zullen er massaal bloemen aangekocht moeten worden. "In extremis moeten we naar alternatieve plantaardige materialen op zoek."

De buurtschappen die mee doen aan de Bloemencorso gaan deze dagen zeker géén eieren naar de Clarissen brengen voor goed weer. Integendeel. Heel Loenhout hoopt vurig dat er nog heel wat water uit de hemel komt vallen en dat de temperaturen aanvaardbaar blijven. "De velden hebben de voorbije weken zwaar geleden", vertelt Jan Kenis van het bloementeam. "Heel wat velden staan er niet goed bij omdat ze niet gesproeid mochten worden. We waren de weergoden dan ook zo dankbaar dat we de voorbije dagen toch flink wat regen hebben gekregen in Loenhout. De dahlia's hadden het echt wel nodig. Maar we zijn er nog lang niet. De volgende weken hebben we echt nog nood aan meer regen en vooral iets normalere temperaturen."





Vier miljoen

De dahliavelden staan wel grotendeels in bloei, maar de bloemen zijn niet zo talrijk en blijven eerder klein. Om alle buurtschappen te voorzien van genoeg dahlia's, zijn er ongeveer zo'n vier miljoen nodig. "Het is nu nog iets te vroeg om al te panikeren. Als er tegen het einde van deze maand niet echt beterschap is, dan zitten we wel met problemen. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de andere corso's en kunnen we daar ook altijd wel terecht, maar het is overal droog. In extremis zullen de deelnemende wagenbouwers andere plantaardige materialen moeten gebruik als aanvulling. Maar laten we voorlopig nog niet doemdenken (lacht). We moeten er gewoon vanuit gaan dat alles in orde komt. Het is wel zo dat we sowieso minder bloemen gaan hebben dan andere jaren en dat er dus meer aangekocht zullen moeten worden."





Bouwtenten

De verschillende buurtschappen zijn al een tijdje in hun grote bouwtenten in de weer om de praalwagens in elkaar te lassen. Op zondag 26 augustus zetten de buurtschappen hun tenten uitzonderlijk open voor bezoekers. Die kunnen dan een eerste glimp opvangen van de praalwagens. De deelnemende buurtschappen zijn Westhoek (Wuustwezelsesteenweg-Kruisdreef), Noordhoek (Heikenweg), BTM (Dorensweg), Zuidhoek (Sint-Lenaartseweg), Oosteneind (Bloemenlaan), WAKAWE (Verbrand-Hofstraat) en de KLJ (Wuustwezelseweg). Voor de jubileumeditie van De Schakel is de controle- en startpost van De Schakel in Loenhout omgedoopt tot Dahliahut.





De Bloemencorso Loenhout is overigens ook toegetreden tot de internationale Corsokoepel. Die wil de zestien aangesloten corso's laten erkennen als Immaterieel Cultureel erfgoed van Unesco.