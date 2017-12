Bewoners Sint-Jozef naar Amandina MEERDERHEID ÉN OPPOSITIE AKKOORD MET NIEUWBOUW TOON VERHEIJEN

02u31 0 Foto Laenen OCMW-voorzitter Glenn Verelst (CD&V) en directeur Ivo Leyssens aan het woonzorgcentrum Amandina. Wuustwezel De toekomst voor de bewoners én het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef van het OCMW in Wuustwezel is verzekerd. Tegen 2021 zullen de bewoners van Sint-Jozef verhuizen naar een nieuwbouw aan Amandina langs de Bredabaan. Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad hebben daarvoor unaniem het licht op groen gezet.

Woonzorgcentrum Amandina (onderdeel van vzw Amate) opende pas in mei 2014 de deuren op het domein van de Franciscanessen aan de Bredabaan. Tegen 2021 krijgen de bewoners er daar een negentigtal buren bij. Tegen april hopen het OCMW van Wuustwezel, de gemeente en de vzw Amate immers de definitieve toelating te krijgen van minister Liesbeth Homans (N-VA) tot de oprichting van de nieuwe vzw WoonZORG Wuustwezel. Die zal op zijn beurt dan deel uitmaken van de vzw Amate, die al vier andere woonzorgcentra en vijf kinderdagverblijven uitbaat in het Antwerpse. "Vooral naar de toekomst toe is dit enorm belangrijk", vertellen OCMW-voorzitter Glenn Verelst (CD&V) en Ivo Leyssens, directeur van Amandina. "Voor Sint-Jozef dreigden er immers al snel infrastructurele problemen. Volgens de erkenningsnorm zijn er immers 58 kamers te klein én niet rolstoeltoegankelijk. Bovendien zouden er uiterlijk in 2021 nog zware investeringen moeten gebeuren naar brandveiligheid. We moeten ook toegeven dat we jaarlijks met een torenhoge exploitatiekost zaten."





Tegen 2010 moet er aan Amandina langs de Bredabaan een nieuwbouw verschijnen met 90 kamers. Nu zijn er daar 97 kamers en 20 assistentiewoningen. In de nieuwbouw zullen de bewoners van Sint-Jozef gehuisvest worden.





Werkzekerheid

"Wat er daarna met het gebouw van Sint-Jozef zal gebeuren, is nog niet zeker, maar vast staat dat het in de sociale sector zal blijven", zegt Glenn Verelst. "We zijn echt blij dat het dossier rond is geraakt en dat meerderheid en oppositie op één lijn staan. We zijn ook blij dat de 120 personeelsleden werkzekerheid hebben gekregen." Na de fusie zal de hele groep Amate zo'n 600 personeelsleden tellen.





Opvallend is dat ook de oppositie zich achter het akkoord schaart. "Alle partijen - hebben samen op een constructieve en objectieve manier aan dit dossier gewerkt en dit met aandacht voor warme zorg, het personeel en de financiën", zeggen Wim Vorsselmans, gemeenteraadslid en Jasmijn Meersman, OCMW-raadslid voor Open Vld. Ook Etienne De Lombaert (onafhankelijk gemeenteraadslid) en Lutgarde De Fruyttier (Vlaams Belang) sluiten zich daarbij aan. "Voor PLUS blijft dé bezorgdheid een kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners, werkzekerheid voor het personeel en een draagbare ligdagrijs", zeggen Helga Hoeymans, OCMW-raadslid en Karen Anthonissen, gemeenteraadslid voor PLUS. Ook N-VA is tevreden. "Het dossier dat nu op tafel ligt, is wél een goed dossier, van de twee vorige dossiers was N-VA slechts een koele minnaar. Met de centen die nu minder zullen uitgegeven worden, kunnen er heel wat andere noodzakelijke investeringen uitgevoerd worden in Wuustwezel", zegt Werner Vanden Eynden (N-VA).