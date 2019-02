Beheerswerken op domein Franciscanessen Toon Verheijen

13 februari 2019

Kempens Landschap start binnenkort met grote beheerswerken in de bossen van het domein Zuster Franciscanessen. Het werd in 2012 eigenaar van de gronden en stelde een landschaps- en bosbeheerplan samen voor de volgende 27 jaar. . In dit kader werd een uitdunning aangeduid van bomen die gekapt moeten worden. Vanaf deze winter worden alle gemerkte bomen geveld en afgevoerd. Hierdoor krijgen de overblijvende bomen meer licht en ruimte om verder te groeien en kan het bos zich op termijn ook verjongen. Het bos zal tijdens de werken toegankelijk blijven op de wandelpaden. Mogelijk zullen af en toe de paden uit veiligheid wel afgesloten worden.