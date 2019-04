Begraafplaats Gooreind wordt groener Toon Verheijen

11 april 2019

09u45 0 Wuustwezel Een aannemer start eind april met herinrichtingswerken op de begraafplaats van Gooreind. Het domein wordt groener gemaakt.

Een van de werken die wordt uitgevoerd, is het vervangen van de paadjes in dolomiet door een honinggraat die wordt ingezaaid. Rond de urnenkelders worden bodembedekkers aangeplant. Vóór de urnenkelder mag de familie nog steeds zelf een bloembakje of een ornament aanbrengen. De ruimte tussen en achter de urnenkelders moet vrijgehouden worden voor deze bodembedekkers.

Achteraan op de begraafplaats komt er ook een nieuwe strooiweide.