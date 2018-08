Beachweekend mikt op 20.000 bezoekers DAGJE LANGER, EXTRA VIP-RUIMTE EN NU MET KINDERDORP TOON VERHEIJEN

01 augustus 2018

02u48 0 Wuustwezel De Chirojongens van Loenhout pakken dit jaar weer uit met een indrukwekkend podium. De twintig dj's en artiesten die er optreden, delen de planken met een vrouwenbuste van 15 meter hoog. Het Beachweekend start dit jaar ook een dagje eerder, op donderdag. "We hopen en mikken op zo'n 20.000 toeschouwers", vertelt de organisatie.

Het blijft een opmerkelijk succesverhaal, dat van Beachweekend in Loenhout. Twintig jaar geleden was het een kleine chirofuif, maar intussen is het evenement niet meer weg te denken van de festivalkalender.





Ondertussen zijn ook de Chiromeisjes mee in het verhaal gestapt. Vorig jaar daagden 15.000 bezoekers op, maar de voor de XL-editie mikt de organisatie op 20.000. Vooral het podium trekt de aandacht. "We hebben het dit keer niet ter plaatse gebouwd, maar wel in een loods", vertelt Lode Van Sande, woordvoerder van de 150 vrijwilligers. "We zijn er al in februari mee gestart. Eerst hebben we het volledige frame in elkaar gelast. De buste maakten we van papier-maché. Het schilderen en vernissen was ook een heus werkje. Het beeld bestaat uit een 24-tal grote delen die we in een zevental transporten ter plaatse hebben gekregen." Het beeld, dat een Braziliaanse sambadanseres voorstelt, is 15 meter hoog, 30 meter breed en weegt zo'n 7 ton. Zo'n 300 ton zand en flink wat riet en palmbomen maken het geheel af.





Kinderen toegelaten

De organisatie pakt dit jaar voor de twintigste editie ook uit met een extra dag op donderdag, speciaal voor de jonge bezoekers. Dan komt K3 optreden. Iets meer dan drieduizend tickets zijn de deur uit, maar er zijn nog altijd kaarten beschikbaar (7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa). "Donderdag zijn er ook springkastelen en is er kinderanimatie", vertelt Lode. "Er komen op vrijdag en zaterdag tal van bekende dj's. Verder is er op zondag 5 augustus nog een groot beachvolleybaltoernooi plaats met 64 ploegen." Op zondag volgt er 's avonds een vrij uniek optreden. "Dan gaan we niet minder dan zestig artiesten op ons podium hebben met Harmonie Concordia en Jelle Cleymans als zanger. We krijgen ook bezoek van de 30 danseressen van Dancarta."





Hitteplan

Omdat er mooi weer voorspeld wordt komend weekend, voorziet de organisatie verkoeling voor de festivalgangers. "We zorgen voor een benevelingsinstallatie", vertelt Lode. "Die zal vooral donderdag en zondag mogelijk wel nodig zijn, omdat we dan ook heel wat activiteiten overdag hebben. Voor vrijdag en zaterdag verwachten we die minder nodig te hebben." Meer info over de line-up en dergelijke op www.beachweekend.be