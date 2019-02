Basisschool De Vinkjes zet opmars in: van 24 naar 37 leerlingen in een jaar Toon Verheijen

01 februari 2019

10u52 0 Wuustwezel Basisschool De Vinkjes in Wuustwezel heeft de opmars ingezet. Een jaar geleden telde de school 24 leerlingen, vandaag staat de teller al op 37 leerlingen en zijn er nog twee instappertjes op komst. “Tachtig leerlingen blijft het streefdoel”, zegt directrice Rebecca Bosman.

Daltonschool De Vinkjes telde ooit een zestigtal leerlingen, maar dat aantal zakte tot iets meer dan 20 vorig jaar. De school organiseerde toen een buurtfeest om zichzelf weer wat meer kenbaar te maken. De droom was om dit schooljaar de kaap van 40 te halen. En zie: dat is bijna gelukt, want de teller van het aantal leerlingen staat op 1 februari 2019 exact op 37. “Daar zijn we héél gelukkig mee”, vertelt directrice Rebecca Bosman. “Het is een teken dat ouders en de kinderen hun weg vinden naar ons klein gezellig schooltje. Het is ook leuk voor ons team van leerkrachten want dat geeft ons het gevoel dat we goed werk leveren.”

Droom

De groei is vooral bij de kleuters te merken. Daar komen er na de paasvakantie nog eens twee bij zodat de kaap van veertig in zicht is. “We hebben nu ook vier voltijdse leerkrachten in dienst die elk hun eigen ‘nestje’ hebben. Op onze school werken we niet met de traditionele kleuterklassen en leerjaren, maar in vier ‘nestjes’: de eerste en tweede kleuterklas samen, de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, het tweede en derde leerjaar en ten slotte het vierde, vijfde en zesde leerjaar samen. De ultieme droom blijft nog altijd zo’n tachtig leerlingen, maar ook niet meer dan dat”, zegt Rebecca Bosman. “We willen geen mastodont worden. De Vinkjes moet ook haar eigenheid kunnen bewaren met een persoonlijke en familiale aanpak waar iedereen iedereen een beetje kent.”

Werken

Het voorbije jaar is er ook hard gewerkt op de school. “De twee kleuterklasjes hebben we samengebracht tot één nestje. Ze hebben nu véél meer bewegingsruimte en er is ook een hoekje waar ze zich een beetje kunnen afzonderen”, zegt Bosman. “In nestje twee is er een getal- en letterlabo gecreëerd en daar is ook extra bergruimte.” De school heeft ook nog altijd een eigen buitenklas waar vooral de leerlingen van nestje drie en vier van gebruik mogen maken.”

Daltonschool De Vinkjes organiseert op zaterdag 11 mei ook opnieuw een buurtfeest waarop iedereen is uitgenodigd tussen 14 en 18 uur.