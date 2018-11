Ballon van Floris Rombouts vliegt 622 kilometer en landt in Tsjechië Toon Verheijen

14 november 2018

16u47 0 Wuustwezel De winnaar van de jaarlijkse ballonenwedstrijd van gemeenteschool ‘t Blokje georganiseerd in samenwerking met de Bloemencorso Loenhout is bekend. De ballon van Floris Rombouts vloog 622 km tot in Tsjechië en hij is hiermee de absolute winnaar én afstandsrecordhouder.

De dag na de bloemencorso brengen de kinderen een bezoek aan de kinderkermis, maken een ritje op de corsotrein en wonen het optreden van een clown bij. Traditioneel hoort daar ook de jaarlijkse ballonwedstrijd bij. Alle kinderen van gemeenteschool ’t Blokje verzamelen ’s middags onder de kerktoren en op het belsignaal van de burgemeester laten ze hun ballon op.

Maar liefst 101 kaartjes kwamen terug in Loenhout aan. Daarbij werd het afstandsrecord van de vorige jaren verpulverd! De ballon van Floris Rombouts is immers 622 km ver gevlogen, tot in Tsjechië! Ook de ballonnen van Lenno Gagelmans (605 km) en Lola Kritzen (556 km) legden een geweldige afstand af. De top 15 werd door het kindercorsoteam beloond met een leuk speelgoedcadeau van ’t Klavertje Vier.

Alternatief voor ballonenwedstrijd 2019

Momenteel denkt het organisatieteam van de kindercorso na over een andere invulling van het kinderfeest. Daarbij zal rekening gehouden worden met verschillende aspecten zoals ecologie en traditie. Ook de stem van de kinderen wordt hierbij gehoord via hun leerlingenraad van gemeenteschool ‘t Blokje.