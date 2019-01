Bal van de Burgemeester mikt nu ook op senioren Toon Verheijen

19 januari 2019

Het Bal van de Burgemeester breidt dit jaar uit met een aanbod voor senioren . “ In de voormiddag nodig ik alle senioren vanaf 10 uur uit voor gratis koffie en een lekker stuk taart. Ze zijn al jaren een enorme steun en zijn op zovele plaatsen vrijwillig actief in onze gemeente. Het is niet meer dan logisch dat ik nu ook hen betrek bij ons feest. “

Het feest vindt plaats op 2 februari. Tussen 15 en en 17 uur zijn de kinderen welkom op het ‘Grote Kinderbal van de Burgemeester’ en vanaf 20.30 is het aan de volwassenen van Wuustwezel. Het hele feest gaat dit jaar door in zaal Schoolhuis, vlakbij de kerk van Gooreind en de opbrengst gaat integraal naar goede doelen in Wuustwezel.